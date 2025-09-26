Bailarina de ‘Mira quién baila’ muestra lesión en ojo y aclara cómo está luego de accidente

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez luego del golpe que sufrió la bailarina. El presentador le dio su total apoyo.

Un ensayo de Mira quién baila terminó con un susto para la bailarina Lucía Jiménez, quien resultó golpeada en el ojo izquierdo durante la práctica de este jueves 25 de setiembre.

Imágenes difundidas por el programa muestran que Jiménez caminaba para dejar una bolsa en la esquina del salón. Al agacharse, golpeó la parte inferior de su ojo izquierdo contra un filo metálico que permanecía expuesto.

El impacto ocurrió en la bolsa del ojo, conocida popularmente como ojera. La bailarina compartió en sus historias de Instagram imágenes de la lesión, la cual le provocó una fisura y un morete notorio en esa zona.

Jiménez explicó a sus seguidores cómo se encuentra luego del accidente mediante un video en redes sociales.

“Amigos lindos, así está el reporte, cosas que pasan. Tuve el accidente y me quedó esa herida de guerra. Les agradezco a todos el amor, los mensajitos y la preocupación. Fue un susto grande. Cuando me golpeé no sabía con qué me iba a encontrar al quitarme las manos de la cara", dijo la 12 veces campeona de salsa.

Lucía Jiménez mostró cómo le quedó el ojo luego del golpe. (Instagram)

La bailarina afirmó que su “ojiazul sigue intacto y con muchas ganas de bailar”.

Además, bromeó con que deberá descansar, pero que su pareja de baile tendrá tarea.

“Él no debe descansar. Seguimos con todo, gajes del oficio. Les agradezco mucho las bendiciones y los lindos deseos”, añadió.

Agradeció a quienes estuvieron preocupados y afirmó que el domingo regresará a la pista con normalidad.