‘Mira quién baila’: Pareja de Ítalo Marenco sufre accidente en salón de ensayos

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez comparten pista en la segunda temporada del programa de Teletica 'Mira quién baila'.

La mañana de este jueves 25 de setiembre, la bailarina de Mira quién baila (MQB), de Teletica, y coreógrafa de Ítalo Marenco, Lucía Jiménez, sufrió un accidente en uno de los salones de ensayo.

Imágenes difundidas por MQB muestran que la bailarina caminaba para dejar una bolsa en la esquina del salón de ensayos y, al agacharse, golpeó la parte inferior de su ojo izquierdo contra un filo metálico que permanecía expuesto.

El impacto ocurrió justo en la bolsa del ojo, conocida popularmente como ojera.

En las imágenes se aprecia que la herida fue considerable: la zona afectada luce enrojecida y el ojo se ve irritado.

Tras el incidente, la bailarina recibió atención médica.