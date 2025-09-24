‘Mira quién baila’: Ítalo Marenco cuenta la historia detrás de la cachetada que le plantó Lucía Jiménez

El presentador de televisión e integrante del programa Mira quién baila, de Teletica, Ítalo Marenco, reveló la verdadera historia detrás de la cachetada que le dio su pareja de baile, Lucía Jiménez, durante la última coreografía que presentaron en la gala del pasado domingo.

“Después de 562.036 ensayos había un paso en el que lo único que yo tenía que hacer era volverla a ver, y siempre se me olvidaba. Entonces le dije: ‘Vea, Luchi, si en este paso no la vuelvo a ver, por favor ponga la mano firme y métame un cachetadón’”, contó Marenco en un video publicado en sus redes sociales.

El presentador confesó que nunca imaginó que su compañera realmente lo haría.

“Y me suena la cachetada en plena coreografía, tome chichi. Pero lo más épico no fue el golpe, sino lo que pasó después. Y así fue como me cachetearon en televisión nacional”, relató entre risas, mientras mostraba cómo bromeó luego de la presentación colocándose un vendaje improvisado en la mejilla.

Finalmente, Marenco agradeció al público por el apoyo que ha recibido en esta nueva etapa de su carrera.

