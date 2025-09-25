‘Sí, fue un buen piñazo’, dice Ítalo Marenco sobre accidente de su pareja en ‘Mira quién baila’

La coreógrafa de Ítalo Marenco en 'Mira quién baila', Lucía Jiménez, sufrió el incidente la mañana de este jueves.

La bailarina de Mira quién baila (MQB), de Teletica, y coreógrafa de Ítalo Marenco, Lucía Jiménez, sufrió un accidente en uno de los salones de ensayo la mañana de este jueves 25 de setiembre.

De acuerdo con imágenes difundidas por MQB, Jiménez se dirigía a dejar una bolsa en una esquina del salón y, al agacharse, golpeó la parte inferior de su ojo izquierdo contra un filo metálico. El impacto ocurrió en la zona conocida popularmente como “ojera”.

El presentador de televisión confirmó la magnitud del golpe y relató que, tras el incidente, su compañera le pidió continuar los ensayos programados para el jueves sin ella.

“Sí, fue un buen piñazo. Ya le pegaron el ojito, está bastante morado, yo dije: ‘este tipo de cosas, ¿por qué no me pasan a mí?’”, expresó Marenco.

El participante de MBQ también reveló que Jiménez se encuentra adolorida. “Me va a poner a ensayar solito para seguir dándole y no perder el ritmo de la cosa. Ojalá que para el domingo estemos en todas”, agregó en un video publicado en sus redes sociales.

Además, Marenco agradeció los mensajes de apoyo que sus seguidores enviaron a la coreógrafa.

En ese mismo espacio, aprovechó para mostrar su característico humor. Compartió un video en el que bromeaba sobre la atención que recibió Jiménez tras el accidente, y otro que sugería que él fue quien “movió la pared” para ocasionarlo y que, de esa forma, se cancelara el ensayo.