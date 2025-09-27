Participante de ‘Mira quién baila’ responde a estas críticas ofensivas con un emotivo mensaje

Michael Rubí y Mariana Uriarte en la segunda gala de 'Mira quién baila'. Ellos grabaron un video sobre comentarios de odio en redes sociales.

La participante de Mira quién baila, Mariana Uriarte, compartió un mensaje en redes sociales en medio de una ola de críticas en su contra. En el video la acompañaron su hermana, Brenda Uriarte, y su pareja de baile, Michael Rubí.

El material inició con una serie de comentarios ofensivos dirigidos a la maquillista. Entre ellos se leía: “Ridícula en su máxima expresión”, “¿Quién es? Solo la conoce la mamá” y “Pequeña, pasadita de peso y nada elegante su figura”.

Ante esa situación, y en el marco del mes de la prevención del suicidio, Uriarte habló de la problemática. “Cada año más de 720.000 personas mueren en el mundo por suicidio. Las causas son muchas, pero entre las más comunes está el acoso en redes sociales”, señaló.

LEA MÁS: De la pista de ‘A todo dar’ a la de ‘Mira quién baila’: Mariana Uriarte regresa a la tele con poderosa inspiración

Después, Rubí apareció en pantalla con otra cifra: “El suicidio es la tercera causa de muerte a nivel global entre jóvenes de 15 a 29 años”.

Brenda, por su parte, agregó que este año Costa Rica registró cerca de dos millones de comentarios de odio en redes sociales.

En el cierre, los tres destacaron que quienes atacan en Internet suelen ser personas heridas que proyectan sus frustraciones desde el anonimato. Además, hicieron un llamado a elegir palabras que construyan.

Participante responde a críticas en “Mira quién baila” con mensaje contra el odio en redes

El video recibió múltiples mensajes de apoyo. Entre ellos, Sheiris Montero escribió: “¡Qué mensaje tan valioso! Vivimos en un mundo que ha perdido empatía y respeto, pero podemos ser luz y marcar la diferencia”.

También Marcela Negrini comentó: “Muchos no se dan cuenta del dolor y el daño que provocan con sus palabras”.

A los mensajes se sumó la boxeadora Yokasta Valle, quien afirmó: “No seamos parte del problema, seamos parte del cambio. Bonito video, gracias por compartirlo”.