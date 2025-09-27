Viva

Thais Alfaro sufre golpe durante ensayo de ‘Mira quién baila’: ¿Se complica su participación?

El médico del programa confirmó que la concursante presentará inflamación y dolor en la zona afectada. En esta misma semana, la bailarina Lucía Jiménez también resultó golpeada, luego de recibir un impacto en el ojo

Por Fiorella Montoya
Thais Alfaro se golpeó la sexta costilla durante un ensayo con Kenneth González.
Thais Alfaro se golpeó la sexta costilla durante un ensayo de 'Mira quién baila' con Kenneth González. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







