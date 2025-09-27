Thais Alfaro sufre golpe durante ensayo de ‘Mira quién baila’: ¿Se complica su participación?

Thais Alfaro se golpeó la sexta costilla durante un ensayo de 'Mira quién baila' con Kenneth González.

La periodista de Buen día y participante de Mira quién baila, Thais Alfaro, levantó las alarmas el viernes 26 de setiembre. Durante un ensayo con su pareja de baile, Kenneth González, sufrió un golpe en una de sus costillas.

El programa publicó el video del momento exacto. En las imágenes se observa cuando González la levanta y, al bajarla, Alfaro se recuesta sobre su hombro.

“Cuando él me bajó hizo fuerza y yo no me supe sostener. Recosté todo mi peso en su hombro”, explicó la presentadora.

LEA MÁS: ‘Mira quién baila’: Pareja de Ítalo Marenco sufre accidente en salón de ensayos

Luego de que Alfaro manifestara malestar al exhalar y al realizar ciertos movimientos, el médico del programa confirmó que sufrió un golpe en la sexta costilla, lo que le provocará inflamación y dolor durante su participación.

La situación genera preocupación a pocas horas de la tercera gala del formato de baile, prevista para el domingo 28 de setiembre.

Otros concursantes de Mira quién baila también han enfrentado complicaciones físicas: el humorista Daniel Montoya ha reportado dolores musculares; Ivonne Cerdas se encuentra nominada y con molestias; y la pareja de Ítalo Marenco, Lucía Jiménez, recibió un fuerte golpe en uno de sus ojos durante la semana.

LEA MÁS: Neto Rangel, participante de ‘Mira quién baila’, revela que le cuesta un ritmo tradicional de su país: ‘Uno es de Brasil pero paqueteado’