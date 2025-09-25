Neto Rangel, participante de ‘Mira quién baila’, revela que le cuesta un ritmo tradicional de su país: ‘Uno es de Brasil pero paqueteado’

A pocos días de la tercera gala de Mira quién baila (MQB), de Teletica, los participantes se preparan para su próxima presentación. Entre ellos se encuentra el DJ Neto Rangel, quien ensaya al ritmo de samba, baile tradicional de su país, Brasil.

Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, este género le está resultando difícil, según confesó en un video de MQB.

“¿Por qué no nací allá en Rusia, en China, donde el baile es una vara así como más fácil? La samba me tiene pero muerto y es muy rápida, pero aquí vamos bien, con toda la actitud, poniéndole y sudando", dijo Rangel.

Entre risas, bromeó con su pareja de baile, la coreógrafa mexicana Jazhel Acevedo, al poner incluso en duda su propia nacionalidad.

“Pone la música con una velocidad como si uno fuera brasileño y si tuviera en la sangre la samba y tampoco así. Uno es de Brasil, pero ‘paqueteado’, ahí más o menos, ya tengo muchos años en Costa Rica. Ya la sangre no es tanto de Brasil”, comentó.

El DJ agregó que, aunque la coreografía todavía no está lista, “sale porque sale”.

La samba es un género musical y de danza originario de Brasil, con profundas raíces africanas, que se ha consolidado como uno de los símbolos más representativos de la cultura y la identidad nacional del país sudamericano.

En la primera gala de MQB, Rangel y Acevedo bailaron bachata, mientras que en la segunda interpretaron paso doble.

Repase las presentaciones aquí:

