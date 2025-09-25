Viva

Neto Rangel, participante de ‘Mira quién baila’, revela que le cuesta un ritmo tradicional de su país: ‘Uno es de Brasil pero paqueteado’

El DJ se prepara para su tercera presentación en el programa de Teletica

Por Fátima Jiménez
Neto Rangel
En 'Mira quién baila', de Teletica, Neto Rangel comparte pista con la coreógrafa mexicana Jazhel Acevedo. (Instagram )







