‘Mira quién baila’: Daniel Montoya tiene una nueva lesión; vea de qué se trata

El comediante Daniel Montoya presentó una intensa coreografía en su segunda participación en 'Mira quién baila' y recibió comentarios muy positivos por parte del jurado.

Por segunda ocasión, el humorista Daniel Montoya, participante de Mira quién baila, de Teletica, sufre de una lesión que podría afectarlo en su preparación para la próxima gala.

El comediante, quien hace pareja con la coreógrafa Tatiana Sánchez, tuvo una molestia en sus rodillas durante la primera semana de preparación, previo al debut en el show.

Ahora, según informó Teletica en sus redes sociales, Montoya tiene una molestia en el dedo pulgar de su pie derecho.

“Buenas, le saluda el mejor guerrero de Dios (risas). Parece que me fisuré un dedo, me van a llevar a hacerme una placa”, explicó Daniel al medio.

Agregó que no tiene dolor, solo molestia, y que sus rodillas “están en todas”.

“Desde el primer ensayo técnico, haciendo el gusano, pegué el dedo y andaba esa molestia. Ahora estábamos en ensayo, siento la molestia. Dice la doctora Katherine (Campbell, quien también es concursante), que me lesioné”, manifestó Montoya.

En la primera gala de 'Mira quién baila' Daniel Montoya bailó con Tatiana Sánchez al ritmo de swing criollo. (Lilly Arce)

Teletica manifestó que el artista fue valorado por el ortopedista Álvaro Rivera. El especialista afirmó que el golpe se localiza en la base del dedo pulgar del pie derecho, en una estructura ósea conocida como sesamoideo. El tendón responsable del movimiento de la punta del pie “está muy resentido por el golpe”, explicó Rivera.

A Daniel se le realizó un ultrasonido, se le colocó un tratamiento inyectado en la zona afectada, así como antiinflamatorio y analgésico. Al bailarín lo mandaron a guardar reposo y a colocarse hielo.