‘Mira quién baila’: Daniel Montoya tiene una nueva lesión; vea de qué se trata

El comediante dice que desde la primera semana de ensayos tiene la molestia. Ya le realizaron un ultrasonido y le aplicaron medicamentos

Por Jessica Rojas Ch.
21/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
El comediante Daniel Montoya presentó una intensa coreografía en su segunda participación en 'Mira quién baila' y recibió comentarios muy positivos por parte del jurado. (Lilly Arce)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

