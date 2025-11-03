Viva

¿Participante de ‘Mira quién baila’ fue irrespetuoso con un juez? Vea el polémico comentario

El famoso ha sido criticado en redes sociales por lo dicho a uno de los miembros del jurado del programa de Teletica

Por Juan Pablo Sanabria

El comentario de un participante de Mira quién baila hacia uno de los jueces del programa de Teletica generó controversia. Aunque, en el momento, la situación pasó sin mayor tensión, en redes sociales múltiples usuarios señalaron lo sucedido como una aparente falta de respeto.








Mira quién bailaTeleticaDaniel MontoyaIsaac Rovira
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

