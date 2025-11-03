¿Participante de ‘Mira quién baila’ fue irrespetuoso con un juez? Vea el polémico comentario

El comentario de un participante de Mira quién baila hacia uno de los jueces del programa de Teletica generó controversia. Aunque, en el momento, la situación pasó sin mayor tensión, en redes sociales múltiples usuarios señalaron lo sucedido como una aparente falta de respeto.

Tras la coreografía de reggae de Daniel Montoya, el humorista se acercó a recibir la retroalimentación del jurado, del que el comediante ya ha expresado anteriormente que considera que lo evalúan injustamente.

Daniel Montoya considera que los jueces de 'Mira quién baila' han sido injustos con él. (Cortesía)

Fue ahí cuando Isaac Rovira, juez español, argumentó que sus calificaciones son meramente técnicas y que, en ellas, solamente pesa el desempeño en la pista y no las vicisitudes que puedan presentarse, como las recurrentes lesiones que ha sufrido el humorista.

“Ha sido interesante. No quiero que te enfades conmigo. Yo no estoy aquí para valorar el esfuerzo, para valorar el sacrificio, el dolor que tenéis... porque si tuviera que valorar cuánto os esforzáis, ganaríais todos”, comentó Rovira.

En su réplica, Montoya dijo que, pasara lo que pasara, de clasificar a la final, todos irían a celebrar a la Fuente de la Hispanidad. “Y vamos a invitar a Isaac”, concluyó entre risas.

Aunque la fuente es un punto común de celebración de triunfos de la Selección de Costa Rica, algunos interpretaron que esto tendría un doble sentido irrespetuoso y así lo dejaron saber en el video subido por Teletica.

“Como televidente, resulta desafortunado presenciar cuando las emociones superan al profesionalismo y se incurre en gestos poco respetuosos”, “Deberían de tomar en cuenta lo falta de respeto que se ha vuelto este tipo hacia el jurado y demás”, “Aprovecharse de que Isaac no sabe el contexto para faltarle de esa manera el respeto, no es algo de una persona con el mínimo nivel de valores”, fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, otros usuarios, en menor cantidad, aseveraron que no se trata de una falta de respeto.

Daniel Montoya niega haber sido irrespetuoso

Daniel Montoya recibió este domingo su tercera nominación en 'Mira quién baila', de Teletica. (Instagram )

En Mira quién habla, segmento posterior al concurso de baile, Montoya fue entrevistado y consultado sobre lo sucedido, que apenas unos minutos de haber finalizado el programa ya era ampliamente comentado.

No obstante, Daniel rechazó los señalamientos.

“No. Allá (Fuente de la Hispanidad) vamos a ir a celebrar si llegamos a la final. Vamos a ir a celebrar. Si hubiera dicho al lago de La Sabana es diferente”, explicó.

Además, ahondó nuevamente en su desacuerdo con los jurados y recalcó que, desde su perspectiva, lo han atacado al cuerpo y no han respetado el trabajo tanto de él como de su coreógrafa Tatiana Sánchez.

“Vean, este es un reality y es un show al final de cuentas. La segunda nominación no la había entendido; ahora ya lo entendí. Estoy muy tranquilo. No me parece que se nos vaya tan al cuerpo porque nosotros le ponemos mucho. Yo tuve una lesión que si me estuviera haciendo, no dejo que me metan una inyección en la rodilla ni en los dedos", afirmó.

“Pero sí fue algo que siento que se nos fue mucho al cuerpo; mirándolo como que no hemos hecho absolutamente nada durante todo este tiempo y me parece que es feo hasta para Tati (coreógrafa), porque yo respeto mucho el trabajo de Tati”, agregó.