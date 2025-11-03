‘Mira quién baila’: Otra vez Daniel Montoya está nominado, ahora compite contra Ericka Morera

El programa 'Mira quién baila' de Teletica llegó este 2 de noviembre a su octava gala.

El concurso de baile de Teletica, Mira quién baila, continúa sorprendiendo a su audiencia cada semana con coreografías llenas de emoción y espectáculos visuales que cautivan.

La octava gala, transmitida este domingo 2 de noviembre, no fue la excepción y mantuvo el nivel de energía, elegancia y ritmo que caracteriza al programa.

Durante la velada, los famosos participantes, guiados por sus experimentados coreógrafos, ofrecieron presentaciones destacadas.

Sin embargo, la noche también trajo momentos de tensión, ya que dos de ellos quedaron en la zona de riesgo. Daniel Montoya y Ericka Morera fueron los nominados, tras obtener las calificaciones más bajas del jurado conformado por Toni Costa, Isaac Rovira, Isabel Guzmán y Mauricio Astorga.

Ambos competidores deberán ahora conquistar al público para permanecer en el show. Esta es la primera zona de peligro de Morera, mientras que es la tercera ocasión que Daniel se enfrenta a una posible expulsión.

Las votaciones estarán abiertas durante la semana y el público podrá apoyarlos ingresando a votos.teletica.com o enviando un mensaje de WhatsApp al número 6070-0777 con los hashtags #TeamKeka o #TeamDani.

Cada persona puede emitir hasta siete votos diarios.

Hasta ahora, Randall Chiqui Brenes, Thais Alfaro e Ivonne Cerdas han sido los participantes eliminados de la competencia.