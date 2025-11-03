Viva

‘Mira quién baila’: Otra vez Daniel Montoya está nominado, ahora compite contra Ericka Morera

Aunque ambos entregaron su máximo esfuerzo en la pista, uno de los concursantes nominados deberá abandonar la competencia la próxima semana

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez y Jessica Rojas Ch.
Teletica Mira quién baila
El programa 'Mira quién baila' de Teletica llegó este 2 de noviembre a su octava gala. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaMQB
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.