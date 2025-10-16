‘Mira quién baila’ tendrá un cambio importante en el show: vea de qué se trata

La sexta gala de 'Mira quién baila' de Teletica tendrá un cambio importante.

El programa Mira quién baila, de Teletica, tendrá un importante cambio en la gala que se presentará este domingo 19 de octubre; así lo confirmó el canal por medio de un correo electrónico que envió a la prensa.

Los televidentes y seguidores del concurso de baile de Canal 7 deben tener en cuenta esta información para no perderse ningún detalle de la velada, en la que los participantes Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes están nominados; uno de ellos dejará la competencia de baile este domingo.

De acuerdo con Teletica, Mira quién baila cambiará de horario debido a ajustes en la programación de este fin de semana.

El show de este 19 de octubre será a las 8 p. m.

El horario regular de los domingos, a las 7 p. m., se retomará la próxima semana, en la gala que se transmitirá el 26 de octubre.

Daniel y Chiqui en peligro de expulsión en Mira quién baila

Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes están en peligro de expulsión esta semana en Mira quién baila. Ambos participantes enfrentan su segunda nominación de la temporada.

Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes son los nominados de esta semana en 'Mira quién baila', de Teletica. Esta es la segunda vez que ambos se enfrentan a la eliminación. (Archivo)

Los fans de Daniel y del Chiqui pueden votar para salvarlos por medio de la página votos.teletica.com o por mensaje de texto al WhatsApp 6070-0777, con los hashtags #TeamDani o #TeamChiqui. Se pueden emitir hasta siete votos por día.

Thais Alfaro e Ivonne Cerdas fueron las primeras expulsadas de Mira quién baila.