‘Mira quién baila’ tendrá un cambio importante en el show: vea de qué se trata

El programa Mira quién baila, de Teletica, tendrá un importante cambio en la gala que se presentará este domingo 19 de octubre; así lo confirmó el canal por medio de un correo electrónico que envió a la prensa.
Los televidentes y seguidores del concurso de baile de Canal 7 deben tener en cuenta esta información para no perderse ningún detalle de la velada, en la que los participantes Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes están nominados; uno de ellos dejará la competencia de baile este domingo.
De acuerdo con Teletica, Mira quién baila cambiará de horario debido a ajustes en la programación de este fin de semana.
El show de este 19 de octubre será a las 8 p. m.
El horario regular de los domingos, a las 7 p. m., se retomará la próxima semana, en la gala que se transmitirá el 26 de octubre.
Daniel y Chiqui en peligro de expulsión en Mira quién baila
Daniel Montoya y Randall Chiqui Brenes están en peligro de expulsión esta semana en Mira quién baila. Ambos participantes enfrentan su segunda nominación de la temporada.
Los fans de Daniel y del Chiqui pueden votar para salvarlos por medio de la página votos.teletica.com o por mensaje de texto al WhatsApp 6070-0777, con los hashtags #TeamDani o #TeamChiqui. Se pueden emitir hasta siete votos por día.
Thais Alfaro e Ivonne Cerdas fueron las primeras expulsadas de Mira quién baila.