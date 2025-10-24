Viva

‘Mira quién baila’ revivirá los clásicos del cine en una noche de emociones y nominación

La sétima gala del formato de Teletica será una velada dedicada al cine, con coreografías inspiradas en películas icónicas como ‘Titanic’ y ‘50 sombras de Grey’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
19/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #6. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Italo Marenco se meterá en la piel de 'The Joker'. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.