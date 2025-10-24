‘Mira quién baila’ revivirá los clásicos del cine en una noche de emociones y nominación

La sétima gala de Mira quién baila regresará este domingo a su horario habitual, a partir de las 7 p. m. Siete parejas competirán con coreografías inspiradas en películas icónicas del cine mundial, según lo anunciaron durante el programa De boca en boca. El programa promete una noche llena de ritmo, emoción y nostalgia.

Durante la velada, los famosos bailarán junto a sus parejas temas musicales de cintas que marcaron generaciones. Incluso, en redes sociales, el bailarín Michael Rubí confesó que la canción que le corresponde lo hace llorar, mientras que a Ítalo Marenco se le ha visto con el rostro maquillado para meterse en el papel.

LEA MÁS: Participante de ‘Mira quién baila’ enciende las alarmas luego de lesionarse: ‘Me duele muchísimo’

Las canciones evocarán historias que hicieron soñar, reír y enamorarse a millones de espectadores.

El bailarín Ítalo Marenco y su compañera Lucía representarán la película The Joker. Keka y Javier rendirán homenaje a Dirty Dancing, mientras que Mariana y Michael interpretarán Titanic.

Michael y Mariana bailarán al ritmo romántico de 'El titanic'. (Lilly Arce)

Catherine y Eric revivirán The Bodyguard. Jeff On y Alana presentarán un número inspirado en La máscara, mientras que Neto y Hazel lo harán con 50 sombras de Grey. Finalmente, Daniel Montoya y Tatiana darán vida a Los locos Addams.

Además, la gala tendrá una eliminación. Daniel Montoya llega tras haberse salvado la semana anterior, mientras que Neto Rangel encendió las alarmas por una lesión en una mano, por lo que se desconoce cómo han sido sus ensayos previos a la gala.