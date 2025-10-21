Hija de Ericka Morera da lecciones de baile a su mamá para ‘Mira quién baila’: vea el video

Ericka Morera es una de las participantes del programa de Teletica 'Mira quién baila'.

La hija de la periodista y concursante de Mira quién baila, Ericka Morera, sorprendió al impartir una clase de baile a su madre y a su pareja en el programa de Teletica, Javier Acuña.

La pequeña Zoé ingresó al salón dando volteretas y exclamó: “¡Ya llegó la profe de verdad, ahora yo les voy a dar la clase!”.

Comenzó con una serie de saltos, giros y volteretas que Morera y Acuña intentaron imitar con entusiasmo.

“Espero que sigan practicando en la casa, porque tienen que practicar para el examen y para que puedan bailar de verdad”, dijo la niña, mientras la pareja le agradecía por la lección.

El simpático ensayo fue compartido por Morera y Acuña en Instagram, donde provocó risas y elogios entre sus seguidores, quienes destacaron la personalidad y ocurrencias de la pequeña.

