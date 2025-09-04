Ericka Morera se sometió a un tratamiento estético antes de ‘Mira quién baila’: aquí le contamos qué se hizo

La periodista Ericka Morera competirá junto a Javier Acuña en la segunda temporada de 'Mira quién baila', de Teletica.

Semanas antes de convertirse en participante de Mira quién baila, de Teletica, la periodista Ericka Morera se sometió a un tratamiento estético para mejorar su figura.

La comunicadora, quien bailará en el concurso de Canal 7 junto al coreógrafo Javier Acuña, contó en sus redes sociales que previo a empezar el programa se aplicó la técnica conocida como Body Tite, para mejorar el aspecto de su abdomen.

Este procedimiento utiliza radiofrecuencia para eliminar la grasa localizada y tensar la piel.

“Mi recuperación fue divina. Al otro día después de la cirugía ya estaba superbién. No me dolía nada, me sentía con muchas ganas de hacer demasiadas cosas”, afirmó.

Morera explicó que después del tratamiento la piel de su abdomen está mucho más tensa.

“Tenía una flacidez que visualmente no se notaba, pero cuando se agarraba sí había”, explicó.

Ericka Morera ya está ensayando con su coreógrafo Javier Acuña de cara al estreno de 'Mira quién baila'. El programa se estrena el domingo 14 de setiembre. (Instagram)

Narró que se realizó masajes postoperatorios para desinflamar. Agregó que este procedimiento es diferente a la liposucción, que requiere una recuperación más lenta.

En Mira quién baila, Morera se enfrentará a otros nueve famosos que buscarán convertirse en el mejor de la pista. El programa se estrena el domingo 14 de setiembre.

