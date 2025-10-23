Participante de ‘Mira quién baila’ enciende las alarmas luego de lesionarse: ‘Me duele muchísimo’

El participante de Mira quién baila, Neto Rangel, no atraviesa un buen momento. En sus historias de Instagram informó que este jueves 23 de octubre se lesionó la mano izquierda.

“Llegó el momento que yo no quería que llegara. Hoy, ensayando, me lesioné la mano durísimo. Hasta para quitarme la camisa me duele, para manejar me duele”, explicó en un video.

El artista indicó que de inmediato acudió a una clínica para recibir atención médica.

“Me van a poner láser y espero en Dios estar mejor mañana, y el domingo, para la gala también. Pero ahorita me duele muchísimo. Vamos a ver cómo nos va”, afirmó.

Minutos después, compartió un video del tratamiento que le aplicaron en la mano derecha. En ediciones anteriores, otros participantes también sufrieron lesiones: Thais Alfaro, Ivonne Cerdas y Randall Brenes enfrentaron distintas dolencias y ninguno de ellos continuó en competencia.

Por su parte, Daniel Montoya también ha lidiado con lesiones en sus rodillas. Mira quién baila se transmite cada domingo por la pantalla de Teletica.