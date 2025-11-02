¿Regresa Neto Rangel a ‘Mira quién baila’ tras su dolorosa lesión? Esto dijo el concursante

Neto Rangel, participante de 'Mira quién baila', se ausentó de la gala anterior debido a una lesión en la columna.

El participante de Mira quién baila (MQB) de Teletica, Neto Rangel, no pudo presentarse en la sétima gala debido a una lesión en la columna que sufrió durante los ensayos del programa.

Sin embargo, este domingo 2 de noviembre, pocas horas antes de la octava entrega el show, Rangel compartió que se encontraba de camino a Canal 7.

“Vamos para el canal un dominguito más (...). Hoy es un día muy especial, tengo muchos sentimientos encontrados, pero como siempre poniendo todo en las manos de Dios”, expresó el DJ brasileño en sus historias de Instagram.

El concursante aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo y el cariño que le han demostrado a lo largo de su participación en el concurso.

Aunque el bailarín comentó que se dirigía al estudio desde donde se transmite MQB, no confirmó si bailará o no en esta gala.