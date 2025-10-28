Esto dice Teletica sobre fuerte lesión de Neto Rangel en ‘Mira quién baila’

Teletica confirmó el estado de salud del DJ brasileño Neto Rangel, participante del programa Mira quién baila, quien sufrió una lesión lumbar que le impidió presentarse en la sétima gala del concurso, realizada este domingo 26 de octubre.

Rangel se quebró en llanto durante un ensayo previo a la transmisión. En un video compartido en sus redes sociales explicó que se lesionó la columna y que esa zona ya había sido afectada en el pasado, por lo que reconoció la gravedad del dolor.

A esta dolencia se sumó otra que lo afectó días antes, cuando el jueves 23 de octubre informó de que se lesionó la mano izquierda, lo que limitó sus ensayos previos.

Durante la gala, el artista no bailó y se mantuvo fuera del escenario. Sin embargo, el programa no realizó nominaciones esa noche, por lo que su continuidad no se vio comprometida.

Ante consultas sobre el estado de Rangel, Teletica señaló que el participante se encuentra bajo observación médica.

“Neto está mejor que ayer, pero la lumbalgia que tiene sí llevará un proceso de recuperación importante. Está tomando analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares”, explicaron.

Además, el bailarín y animador de Sábado feliz “permanece en su casa en completo reposo para ver cómo avanza su recuperación”, indicó la producción del programa.