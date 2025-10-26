Participante de ‘Mira quién baila’ rompe en llanto al informar que se lesionó la columna: vea el duro momento

Mira quién baila, programa de Teletica, tendrá su sétima gala este domingo 26 de octubre. Sin embargo, el concurso se ve impactado por una dura lesión que afronta uno de sus participantes.

Neto Rangel, DJ brasileño, rompió en llanto en el ensayo de esta tarde, previo al programa, y entre lágrimas anunció en un video que se lesionó la columna. De acuerdo con Rangel, anteriormente se había lesionado en la misma zona, por lo que sabe de la gravedad del asunto.

“Yo ya sé el proceso de recuperación que se viene, y no es tan fácil. Nada más pedir disculpas a la gente que me ha estado apoyando, a Jaz (su coreógrafa) que ha hecho todo por mí, pero lo que viene ahorita no es fácil”, dijo consternado.

Neto Rangel ha sido uno de los participantes más destacados de la segunda temporada de 'Mira quién baila', de Teletica. (Lilly Arce)

De momento, ni Teletica ni el bailarín se han pronunciado oficialmente sobre si esta situación lo hará ausentarse del programa. Únicamente, la producción del programa escribió en sus redes sociales que aún no se conoce con exactitud el estado de salud del sudamericano.

Esta dura situación se suma a otra dolencia de Rangel, pues apenas este jueves 23 de octubre comunicó con pesar que se lesionó la mano izquierda.

“Llegó el momento que yo no quería que llegara. Hoy, ensayando, me lesioné la mano durísimo. Hasta para quitarme la camisa me duele, para manejar me duele”, explicó en un video.

LEA MÁS: Neto Rangel, participante de ‘Mira quién baila’, revela que le cuesta un ritmo tradicional de su país: ‘Uno es de Brasil pero paqueteado’

El artista indicó que de inmediato acudió a una clínica para recibir atención médica.

“Me van a poner láser y espero en Dios estar mejor mañana, y el domingo, para la gala también. Pero ahorita me duele muchísimo. Vamos a ver cómo nos va”, afirmó.

Minutos después, compartió un video del tratamiento que le aplicaron en la mano derecha.