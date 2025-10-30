Neto Rangel actualiza cómo avanza su recuperación previo a gala de ‘Mira quién baila’

Neto Rangel explicó que su lesión en la columna es delicada, pero agradeció el apoyo del público y continúa su proceso de recuperación.

El DJ brasileño Neto Rangel, participante del programa Mira quién baila, sufrió una lesión lumbar que le impidió presentarse en la sétima gala del concurso, realizada el domingo 26 de octubre. El querido bailarín continúa dando actualizaciones de su estado de salud.

En un video compartido en sus redes sociales, el DJ explicó que la lesión afectó una zona de su columna que ya había sido comprometida en el pasado. “He pasado unos días un poquito difíciles por el tema de mi lesión”, expresó.

Rangel agradeció el apoyo recibido por parte del público. “Quería venir aquí a agradecer a cada uno de ustedes por todo el cariño, los mensajitos. He leído todos los mensajes. Ahí voy contestando poco a poco. De verdad, muchísimas gracias. He sentido el cariño de la gente y eso es sumamente importante para mí”, afirmó.

El brasileño comentó que continúa en proceso de recuperación bajo supervisión médica. “Hoy es mi segundo día de terapia. Ya estoy en la parte de piscina con la doctora Kate. Más tarde tengo cita con el doctor para que me evalúe y ver cómo va mi recuperación. Todo en manos de Dios, día con día, esperando estar pronto al 100%”, agregó.

El participante se mantiene optimista y aseguró que espera volver a los escenarios pronto. “Gracias a todos por sus buenos deseos y nada, aquí estamos, pura vida”, concluyó en el video.

Aún se desconoce si Neto podría volver a los ensayos y a la pista de baile. Todo depende de su recuperación en los próximos días.