Periodista de Teletica sufre la dolorosa muerte de su madre

La periodista Stefanía Colombari destaca por su trabajo en el programa '7 Días' de Teletica.

La periodista de Teletica Stefanía Colombari sufrió este domingo 2 de noviembre uno de los golpes más dolorosos: la muerte de su madre doña Grace Coto Echeverría.

La propia comunicadora, figura del programa 7 Días, publicó la esquela con la información del fallecimiento en su cuenta de Instagram.

“Sus hijas, hermanos, nietos, sobrinos, yerno y demás familiares lamentamos profundamente su pérdida”, se lee en la información.

La vela se realiza este domingo en Jardines del Recuerdo Don Bosco. El funeral será este lunes 3 de noviembre en la Iglesia de Santa Ana, a partir de las 10 a. m.