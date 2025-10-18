Teletica anuncia nuevo programa que promete debate, actualidad y protagonismo del público

Teletica Radio anunció el estreno del programa Sepamos ser libres, un espacio de análisis político y actualidad que se transmitirá a partir del lunes 20 de octubre. La propuesta “busca poner a la ciudadanía en el centro del debate público y fomentar la participación en la discusión nacional”.

El programa será conducido por los periodistas Antonio Jiménez y Stefanía Colombari, reconocidos por su trayectoria en televisión y radio. Sepamos ser libres se emitirá de lunes a viernes, a las 8 p. m., por la frecuencia 91.5 FM y durará una hora.

El formato permitirá que personas de diferentes sectores sociales expongan sus preocupaciones y propuestas ante expertos y candidatos presidenciales.

“Invitamos a todos los ciudadanos a acompañarnos en este espacio. Estaremos comunicando la política electoral y la actualidad, conversando con los candidatos a la Presidencia de la República. Pero, sobre todo, queremos poner a la gente en el centro de la conversación, para que los políticos y los expertos escuchen al ciudadano común hablar sobre lo que le preocupa y le importa”, explicó Colombari, periodista de 7 Días en una publicación.

La periodista añadió que el programa buscará puntos de encuentro entre distintas ideologías, con el fin de construir diálogo. “Aquí todas las ideologías y posturas partidarias tendrán un punto de encuentro, porque los principales problemas del país nos afectan a todos, independientemente del color político que se tenga”, afirmó.

El programa 'Sepamos ser libres' será conducido por los periodistas Antonio Jiménez y Stefanía Colombari. (Instagram/Instagram)

Colombari expresó su agradecimiento a Teletica por la confianza en su trabajo periodístico. “Agradezco a mi casa, Teletica, por confiar una vez más en mí para este proyecto tan constructivo, en medio de una intensa coyuntura electoral”, dijo.

Según la producción del programa, los temas centrales girarán en torno a la economía, la seguridad, la salud, la educación y la calidad de vida, asuntos que figuran entre las principales preocupaciones de la población costarricense.