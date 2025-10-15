Figura clave de Teletica se aventura en Islandia: ‘Meterse ahí adentro no es buena idea’

María Jesús Prada compartió con sus seguidores una curiosa leyenda de un lugar que visitó.

La periodista María Jesús Prada, hija de Paula Picado, directora de Teletica Formatos, y nieta de Olga Cozza, propietaria de Teletica, vive una aventura en Islandia.

La comunicadora de Teletica.com reveló que se encuentra en el país insular europeo “grabando y preparándoles algo muy especial”.

En sus redes sociales compartió un detalle que llamó la atención por la curiosa frase que acompañó su publicación: “Meterse ahí adentro no es buena idea”.

Con una selfie frente a la famosa catarata Skógafoss, Prada escribió: “Cuenta la leyenda que, hace cientos de años, detrás de la catarata Skógafoss un vikingo escondió un cofre lleno de oro. Basta venir y sentir la potencia de esa agua cayendo, esa bruma, para concluir rápidamente que meterse ahí adentro no es buena idea”, publicó.

La leyenda a la que hace referencia narra la historia de Þrasi Þórólfsson, considerado el primer colono de la zona, quien habría escondido un cofre repleto de oro y joyas alrededor del siglo IX.

Con el paso del tiempo, los pobladores afirmaban haber visto el brillo del cofre detrás de la cascada.

Según la tradición, un día algunos aldeanos lograron sujetar el anillo lateral del cofre y trataron de sacarlo, pero el anillo se desprendió y el tesoro desapareció nuevamente en las profundidades del agua.

Se dice que el anillo recuperado fue utilizado como manilla en la puerta de la iglesia local, y puede verse hoy en el Museo de Skógar, cerca de la catarata.

Con sus 60 metros de altura y unos 25 metros de ancho, Skógafoss es un espacio majestuoso donde se forman arcoíris cuando la luz del sol atraviesa la neblina del agua, reforzando su encanto mítico.

La leyenda del tesoro de Þrasi ha convertido a Skógafoss en uno de los lugares más evocadores de Islandia, donde la naturaleza y la mitología nórdica se entrelazan en un mismo escenario.

