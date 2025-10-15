Periodista de Teletica deslumbra con diseños creados por su madre: Vea la creativa vestimenta

La periodista de Telenoticias, Michelle Campos, destaca por su elegancia en cada edición del noticiero. Desde vestidos hasta enterizos, la comunicadora siempre sorprende con sus atuendos, creados por su madre.

Doña Rosibel Chacón es la diseñadora de modas detrás de la joven comunicadora.

“Me hace muy feliz que la mayoría de mi ropa la confeccione ella, porque son creaciones de las dos. A veces busco algo en tiendas y no encuentro exactamente lo que quiero, pero mi mamá puede hacerlo”, explicó Campos, quien este martes 14 de octubre compartió una fotografía con un atuendo blanco que llamó la atención del público.

“Subí la foto porque me encantó y me lo piropearon mucho”, comentó entre risas. Añadió que suele buscar inspiración en redes o revistas y su madre la ayuda con los diseños. Aunque a veces el tiempo apremia, doña Rosibel siempre logra entregar las prendas a tiempo.

Michelle Campos presenta en Teletica con atuendos creados por su madre. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Michelle recordó que, cuando era niña y su madre apenas iniciaba sus estudios en diseño, la usaba como modelo. “Me hacía desde los disfraces de la escuela y los trajes para actos cívicos, hasta los uniformes para mis clases de karate. Es genial, porque si tengo una boda o un evento, buscamos la tela y ella lo confecciona. Como es hecho a la medida, siempre me queda perfecto”.

La periodista afirmó que ambas comparten el amor por la moda y que portar ropa confeccionada por su madre la llena de orgullo.

“Es un sentimiento muy especial. Cuando la gente me pregunta dónde conseguí algo y respondo ‘me lo hizo mi mamá’, me siento muy orgullosa. Ella es una súpercapa”, finalizó la joven comunicadora.