Periodista de Teletica sorprendió con su talento para la actuación: vea aquí en cuál programa debutó

La periodista María Jesús Rodríguez, rostro de Telenoticias de Teletica, sorprendió con un talento que pocos le conocían. La comunicadora dejó de lado las noticias por un momento para explorar una faceta artística que, al final, la hizo muy feliz.

Rodríguez debutó como actriz este viernes 10 de octubre en el programa de comedia Juanka ido del cielo, de Canal 7.

Rodríguez habló con La Nación sobre su experiencia frente a cámaras, pero esta vez, desde otra perspectiva.

La periodista María Jesús Rodríguez de Telenoticias debutó como actriz en el programa 'Juanka ido del cielo' al lado de Alex Costa. (Instagram)

El papel que interpretó es el de una estudiante universitaria que busca trabajo. Encuentra un empleo como niñera, pero no tiene experiencia.

“Llego a ese limbo y me tocó con que el panorama es bastante particular. Fue bastante vacilón porque hay mucho contexto de lo que hay detrás de la historia de Juanka ido del cielo”, explicó la periodista sobre su experiencia actoral.

En el desenlace de la historia, Rodríguez piensa que está cuidando una “muñeca diabólica”, pero termina siendo un perrito.

“Fue una oportunidad chivísima. Siempre sí a lo que me permita salirme de la zona de confort o de la rutina”, manifestó la comunicadora.

Y agregó: “Estoy muy agradecida con la oportunidad de que me hayan tomado en cuenta, que me hayan permitido salirme de la zona de confort y explorar todos los aspectos creativos que permiten esta profesión”.

Esta no es la primera vez que Rodríguez muestra sus aptitudes para las artes. En julio compartió unos videos en los que se le veía cantando en un evento.

María Jesús Rodríguez de 'Telenoticias' interpretó a una estudiante universitaria que terminó siendo niñera en 'Juanka ido del cielo'. (Instagram/La Nación)