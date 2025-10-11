Periodista de Teletica sorprendió con su talento para la actuación: vea aquí en cuál programa debutó

Rodríguez debutó como actriz este viernes 10 de octubre en el programa de comedia Juanka ido del cielo, de Canal 7.
Rodríguez habló con La Nación sobre su experiencia frente a cámaras, pero esta vez, desde otra perspectiva.
El papel que interpretó es el de una estudiante universitaria que busca trabajo. Encuentra un empleo como niñera, pero no tiene experiencia.
“Llego a ese limbo y me tocó con que el panorama es bastante particular. Fue bastante vacilón porque hay mucho contexto de lo que hay detrás de la historia de Juanka ido del cielo”, explicó la periodista sobre su experiencia actoral.
En el desenlace de la historia, Rodríguez piensa que está cuidando una “muñeca diabólica”, pero termina siendo un perrito.
“Fue una oportunidad chivísima. Siempre sí a lo que me permita salirme de la zona de confort o de la rutina”, manifestó la comunicadora.
Y agregó: “Estoy muy agradecida con la oportunidad de que me hayan tomado en cuenta, que me hayan permitido salirme de la zona de confort y explorar todos los aspectos creativos que permiten esta profesión”.
Esta no es la primera vez que Rodríguez muestra sus aptitudes para las artes. En julio compartió unos videos en los que se le veía cantando en un evento.
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.
