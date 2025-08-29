Periodista de Teletica se emociona al dar noticia de Taylor Swift: ‘Soy muy ‘swiftie’’

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso en matrimonio con una sesión de fotos que publicaron en redes sociales.

La cantante Taylor Swift y su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, sorprendieron al mundo con el anuncio de su compromiso para casarse. Los y las swifties (fans de la artista) en el mundo, celebraron por todo lo alto la noticia. Una de ellas, una periodista de Telenoticias, de canal 7.

Swift y Kelce publicaron en redes sociales las fotografías de la pedida de mano el martes 26 de agosto y en la edición matutina del noticiero de Teletica el miércoles, la conductora María Jesús Rodríguez fue la encargada de presentar la nota sobre el compromiso.

Ella mostró su emoción porque Taylor y Travis dieran este importante paso en su relación y no ocultó lo feliz que estaba; incluso, comentó que para los fans, como ella, el anuncio era muy importante.

“Una noticia que muchos esperaban y que ahora sí sorprendió y le dio la vuelta al mundo e incluso llamó la atención en el ámbito deportivo porque Taylor Swift anunció que se casa”, expresó la periodista.

Acto seguido, comentó que le explicó a su compañera de set, Yahaira Piña, la importancia de este acontecimiento. “Este fenómeno es tan especial o tan bonito porque hay personas como yo que llevan escuchando su música desde que tenemos 10 o 12 años y ella, desde que tiene 15, está hablando, justamente, de encontrar a su persona”, dijo.

María Jesús Rodríguez es uno de los rostros jóvenes de 'Telenoticias', de Teletica. (Captura de video)

María Jesús compartió en su cuenta de TikTok el clip donde se le notaba más que feliz por el compromiso de la cantante y el jugador del equipo Kansas City Chiefs. En el posteo, la comunicadora recibió muchos mensajes de apoyo, aunque también hubo algunos negativos sobre su emoción: “Hasta aquí se sintió la vibra swiftie”, “Ella esperó toda su vida por dar esa noticia”.

María Jesús respondió algunos de los comentarios, uno de los más destacados fue: “Periodista, relacionista pública, productora audiovisual y muy swiftie”.

Periodista de Teletica se declaró fan de Taylor Swift

