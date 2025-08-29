Periodista de Teletica se emociona al dar noticia de Taylor Swift: ‘Soy muy ‘swiftie’’

La cantante Taylor Swift y su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, sorprendieron al mundo con el anuncio de su compromiso para casarse. Los y las swifties (fans de la artista) en el mundo, celebraron por todo lo alto la noticia. Una de ellas, una periodista de Telenoticias, de canal 7.
Swift y Kelce publicaron en redes sociales las fotografías de la pedida de mano el martes 26 de agosto y en la edición matutina del noticiero de Teletica el miércoles, la conductora María Jesús Rodríguez fue la encargada de presentar la nota sobre el compromiso.
Ella mostró su emoción porque Taylor y Travis dieran este importante paso en su relación y no ocultó lo feliz que estaba; incluso, comentó que para los fans, como ella, el anuncio era muy importante.
“Una noticia que muchos esperaban y que ahora sí sorprendió y le dio la vuelta al mundo e incluso llamó la atención en el ámbito deportivo porque Taylor Swift anunció que se casa”, expresó la periodista.
Acto seguido, comentó que le explicó a su compañera de set, Yahaira Piña, la importancia de este acontecimiento. “Este fenómeno es tan especial o tan bonito porque hay personas como yo que llevan escuchando su música desde que tenemos 10 o 12 años y ella, desde que tiene 15, está hablando, justamente, de encontrar a su persona”, dijo.
María Jesús compartió en su cuenta de TikTok el clip donde se le notaba más que feliz por el compromiso de la cantante y el jugador del equipo Kansas City Chiefs. En el posteo, la comunicadora recibió muchos mensajes de apoyo, aunque también hubo algunos negativos sobre su emoción: “Hasta aquí se sintió la vibra swiftie”, “Ella esperó toda su vida por dar esa noticia”.
María Jesús respondió algunos de los comentarios, uno de los más destacados fue: “Periodista, relacionista pública, productora audiovisual y muy swiftie”.
