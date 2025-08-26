¡Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar!; así anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso con una tierna sesión de fotos.

Taylor Swift y Travis Kelce dieron la noticia que todos sus fans estaban esperando: ¡se van a casar!

Con una tierna publicación en sus redes sociales, la cantante y el jugador de fútbol americano anunciaron su compromiso. En el posteo se ven varias fotografías de la pareja y además, una imagen del anillo de compromiso que luce la artista.

“Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se van a casar”, escribió la pareja en el mensaje que acompañó las imágenes.

La noticia de la futura boda llega también en un momento musical muy importante para la artista, quien hace unos días anunció el lanzamiento de su 12. ° disco de estudio titulado The Life of a Showgirl, que posiblemente salga a la luz en octubre.

Taylor Swift y Travis Kelce, un romance público

En julio del 2023 trascendió que Kelce, actual jugador del equipo Kansas City Chiefs, asistió a un concierto de Swift, en el Arrowhead Stadium, en Kansas. Se dice que para esa ocasión, el deportista tenía como intención entregarle a la cantante una pulsera de la amistad con su número telefónico.

Este es el anillo de compromiso que Travis Kelce le entregó a su ahora prometida Taylor Swift. (Instagram)

El encuentro no se concretó, pero Kelce narró su travesía en redes sociales y confesó su interés en la artista.

Meses después de aquel concierto, a Taylor se le vio en el estadio de los Chiefs acompañando a la mamá del futbolista durante un partido.

En octubre del 2023, la pareja confirmó su romance al aparecer tomados de la mano en una fiesta del programa Saturday Night Live.

Esta historia de amor ha mantenido a los fans de Taylor y de Travis muy atentos a lo que sucede. Un ejemplo de ello, es cuando la intérprete acompañó a su novio en la victoria de los Chiefs en el Super Bowl 2025, donde se dieron un apasionado beso en el estadio tras la final.