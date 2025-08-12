Taylor Swift anunció su nuevo álbum: todo lo que se sabe sobre ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift anunció The Life of a Showgirl en New Heights, inició la preventa y encendió teorías sobre el estilo y las pistas ocultas del álbum.

Taylor Swift confirmó el lanzamiento de su 12.º álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, en una presentación cuidadosamente planeada. El anuncio se realizó durante su primera participación en el popular pódcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce.

La revelación ocurrió de forma teatral. Swift abrió una maleta de cuero color verde menta con las iniciales “T.S.” en naranja y mostró un vinilo con la portada desenfocada en tonos naranja y verde. “Este es mi nuevo álbum”, dijo la cantante de 35 años, mientras Jason Kelce celebraba con gritos.

LEA MÁS: IA de Elon Musk señalada por crear videos explícitos falsos de Taylor Swift sin solicitud de usuarios

En su sitio web oficial, el disco apareció con opciones de compra anticipada en vinilo, casete y CD, este último con un póster incluido.

Aunque la fecha oficial de lanzamiento no fue anunciada, la preventa del disco señala envíos a partir del 13 de octubre, lo que generó especulación sobre si ese mes marcaría el debut del álbum. La lista de canciones sigue siendo un misterio.

Un anuncio cargado de pistas visuales

La confirmación llegó luego de una serie de easter eggs (pistas) que activaron la especulación entre seguidores. El día previo, la cuenta Taylor Nation publicó un carrusel de 12 fotos tomadas durante la gira The Eras Tour, donde predominaban vestuarios en color naranja. Los admiradores vincularon esas imágenes con posibles pistas sobre el nuevo proyecto.

Para aumentar la expectativa, New Heights publicó un adelanto con una silueta que fans identificaron como de una aparición previa de Swift en un programa de 2022. El fondo, nuevamente, era naranja brillante.

Vínculo personal y récords recientes

El episodio del pódcast, emitido el 12 de agosto, incluyó un intercambio de elogios entre Swift y Travis Kelce, en una dinámica que evidenció su relación, iniciada en 2023. La pareja se conoció cuando Kelce intentó entregarle su número de teléfono durante un concierto en Kansas City. Desde entonces, han sido vistos juntos en eventos deportivos y presentaciones.

La decisión de asistir a New Heights podría tener también un componente estratégico. El espacio figura entre los más escuchados de Estados Unidos y ocupó este mes el décimo lugar en audiencia.

Primer lanzamiento con control total de su catálogo

The Life of a Showgirl será el primer álbum nuevo de Swift desde que recuperó la propiedad de sus seis primeros discos, incluyendo Fearless, Red y 1989. En mayo, al concretar la recompra, recuperó el control de sus videoclips, filmes de conciertos, portadas, fotografías y canciones inéditas.

La operación, valorada en $360 millones por Billboard, puso fin a una disputa iniciada en 2019, cuando el empresario Scooter Braun adquirió su catálogo y lo vendió un año después.

Su último disco inédito, The Tortured Poets Department, salió al mercado en abril de 2024 tras ser anunciado en la ceremonia de los premios Grammy.

Expectativa por el estilo musical

La artista no reveló el sonido del nuevo disco, pero en foros de fans se especula un regreso a su faceta pop, debido a la posible colaboración con los productores Max Martin y Shellback.

Mientras tanto, en el portal oficial se puede acceder a la preventa: vinilo ($29,99), casete ($19,99) y CD con póster ($12,99), todos con disponibilidad limitada.

LEA MÁS: Donald Trump ensalza polémico anuncio de Sydney Sweeney y lanza ataque contra Taylor Swift por ‘woke’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.