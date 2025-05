Taylor Swift recupera los derechos de sus primeros seis discos

A través de su página web oficial, la cantante Taylor Swift anunció con emoción que finalmente ha recuperado el control total sobre su música, poniendo fin a una larga disputa legal que se remonta a 2019.

La batalla comenzó cuando sus primeros 6 álbumes fueron adquiridos por Scooter Braun, un reconocido representante musical que compró Big Machine Label Group, disquera a la que anteriormente pertenecía Taylor.

Esta jugada le permitió a Braun gozar de los derechos de todas las canciones incluidas en esos álbumes, una acción controversial que desató una discusión mediática entre el representante y la artista.

Como una estrategia para recuperar lo perdido, Taylor Swift dio origen a Taylor’s version, una regrabación de todos los álbumes bajo su propia autoría, intentando impedir que Braun siguiera lucrando con su música.

El día de hoy la cantante compartió una publicación en la que se le aprecia en un fondo blanco junto a los 6 álbumes que finalmente vuelven a pertenecerle, acompañado de la descripción You belong with me, traducido como “Tú me perteneces”, título de una de sus canciones más populares.