La inteligencia artificial Grok Imagine, desarrollada por la empresa xAI de Elon Musk, fue acusada de generar videos sexualmente explícitos de la cantante Taylor Swift, sin que el usuario pidiera contenido de ese tipo, según un reportaje de The Verge.

La investigación mostró que, al utilizar la función de video con el ajuste denominado “spicy” (picante), el sistema produjo imágenes y animaciones en las que la artista aparecía parcialmente desnuda. Esto ocurrió a partir de una solicitud genérica “Taylor Swift celebrando Coachella con los chicos” y sin que se indicara que se retirara su ropa.

En declaraciones a la BBC, Clare McGlynn, profesora de derecho y especialista en abuso en línea, afirmó que el comportamiento de la herramienta representaba una “decisión deliberada” y no un error, lo que refleja sesgos misóginos en parte de la tecnología de inteligencia artificial.

El medio británico destacó que, durante la prueba, Grok solicitó únicamente la fecha de nacimiento, sin aplicar otros mecanismos de verificación de edad. Esto incumpliría, en países como Reino Unido, las leyes que exigen controles técnicos robustos para el acceso a material sexualmente explícito en línea.

Según The Verge, la opción “spicy” no siempre produce desnudos, pero en varios casos generó imágenes en las que el personaje se quitaba la ropa de manera automática. La política de uso aceptable de xAI prohíbe retratar a personas reales con fines pornográficos, pero la investigación concluyó que la plataforma no aplicó filtros eficaces para evitarlo.

Este incidente se produce meses después de que en enero de 2024 se viralizaran en X y Telegram falsos videos sexuales con el rostro de Taylor Swift, que fueron vistos millones de veces.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.