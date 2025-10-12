Viva

Elías Alvarado, de Teletica, no pudo contener la emoción: vea el regalo que casi lo hace llorar

Este sábado 11 de octubre el periodista de ‘Telenoticias’ fue parte de la organización de un encuentro cultural de costarricenses en Nueva Jersey, ahí le dieron la sorpresa

Por Jessica Rojas Ch.
Elías Alvarado Telenoticias Teletica
Elías Alvarado fue elegido como ciudadano distinguido en el Desfile de la Hispanidad que se celebra este domingo 12 de octubre en la ciudad de Nueva York. A la actividad lo acompañaron su esposa Tania Mata y su pequeño hijo Saúl. (Instagram)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

