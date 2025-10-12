Elías Alvarado, de Teletica, no pudo contener la emoción: vea el regalo que casi lo hace llorar

Elías Alvarado fue elegido como ciudadano distinguido en el Desfile de la Hispanidad que se celebra este domingo 12 de octubre en la ciudad de Nueva York. A la actividad lo acompañaron su esposa Tania Mata y su pequeño hijo Saúl.

Este sábado 11 de octubre el periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, vivió uno de los momentos más emotivos de su estadía en tierras norteamericanas y el detalle quedó grabado en video.

El comunicador, figura de Telenoticias, fue uno de los organizadores del evento Costa Rica Folclore La Previa, que reunió a grupos folclóricos y musicales ticos en Nueva Jersey, con el fin de llevar un poco de la cultura costarricense a ese lugar.

En medio de las carreras de la organización, Elías recibió un regalo muy especial por parte de la cimarrona La Cima, grupo que le confeccionó una mascarada en su honor.

LEA MÁS: (Video) Ignacio Santos agarró ‘caído’ a Elías Alvarado: ‘Al jefe no se le puede mentir’

“Me trajeron una sorpresa increíble”, dijo Elías en agradecimiento al presente tan icónico.

El artesano que hizo la máscara contó que la realizó en un tiempo asombroso, apenas una semana. “Es un orgullo traerlo y haberlo hecho con mis propias manos”, contó el artista.

Elías afirmó que el regalo ocupará un lugar muy especial en su casa y en su corazón. “Para mí tiene un valor muy grande. Esto representa muchas cosas, muchos sentimientos”, manifestó.

Además de la exitosa actividad de este sábado, hoy domingo 12 de octubre, el periodista disfruta de otro gran reconocimiento como ciudadano distinguido en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York.

LEA MÁS: Teletica: Elías Alvarado hace historia como el primer empleado desde Estados Unidos en 65 años