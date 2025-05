Teletica: Elías Alvarado hace historia como el primer empleado desde Estados Unidos en 65 años

La primera transmisión de Teletica Canal 7 en Costa Rica sucedió el 9 de mayo de 1960. Desde entonces, por las pantallas de la empresa de La Sabana, que fundaron René Picado y su esposa Olga Cozza, han pasado grandes figuras que han marcado la historia de la televisión nacional. Sin embargo, en 65 años, la televisora hasta ahora tiene a un empleado que no vive en suelo costarricense.

Este periodista se ha ganado el cariño del público y el respeto de sus compañeros y jefes en el canal. Sus transmisiones desde Estados Unidos son frescas, interesantes y llenas de información útil tanto para los costarricenses que viven allá, como para los que están en el país.

Elías Alvarado irrumpió en las transmisiones de Telenoticias por causa de la pandemia de la covid-19. Fue el 23 de marzo del 2020 cuando el comunicador realizó su primera información para el noticiero.

Elías Alvarado comenzó a trabajar para Teletica en marzo del 2020. (Archivo)

Alvarado recordó que Rolando Arrieta, amigo suyo y realizador del programa, se acordó de que él vivía en Nueva York y lo llamó para que hiciera un reporte sobre la pandemia desde esa ciudad.

“Al rato me llamó y me dijo que don Ignacio (Santos, director de Telenoticias) pidió que si los podía ayudar para la edición de la tarde. Y así al día siguiente y al siguiente, hasta completar un mes exacto”, narró Elías.

Después recibió una llamada de Lázaro Malvarez, jefe de información de Teletica, para proponerle que siguiera trabajando como corresponsal. Seis meses después la propuesta fue la de un contrato en forma con la empresa.

Cinco años más tarde, Elías se conecta a Telenoticias los lunes y miércoles en la edición de las 7 p. m. y los sábados al mediodía.

Un empleado de Teletica en Estados Unidos

Como mencionamos al inicio, Elías es el primer y, hasta el momento, único empleado de Teletica fuera de Costa Rica. Sin embargo, la distancia no lo exime de las responsabilidades de un periodista en una sala de redacción.

Él propone temas todos los días, coordina con el jefe de información y desarrolla las notas. Ha tocado temas muy variados que van desde la situación migratoria en ese país hasta la afectación de esta en los negocios de costarricenses. También se ha destacado por la cobertura de emergencias y hasta ha sido parte fundamental en las transmisiones de fin de año con su participación especial en El Chinamo.

Curiosamente, Elías utiliza un teléfono celular, luces propias y la ayuda de su esposa Tania Mata para realizar las notas y los pases en vivo con Telenoticias. Usa en su teléfono una aplicación de transmisión que es la misma que tienen las cámaras de canal 7.

Aunque es su jefe en 'Telenoticias' de Teletica desde hace más de cinco años, fue hasta enero del 2025 que Elías Alvarado conoció en persona a Ignacio Santos. (Archivo)

“Trato de estar a la altura del canal, porque si mi imagen fuera borrosa o el audio malo, diay, no estuviera todavía”, reflexionó el periodista.

Otro dato muy llamativo sobre la relación de Elías y Teletica es que él nunca se imaginó ser parte de la familia del canal. “No solamente no me lo imaginé, sino que nunca lo pedí. Era algo totalmente fuera de mi radar, no era algo que pudiera visualizar en mi mente y menos desde Estados Unidos”, manifestó.

Empleado de Teletica a la distancia, ¿cómo es el trato?

“Desde mi experiencia y hasta el día de hoy ha sido increíble ser parte de Teletica. Desde el trato de la familia Picado hasta con los compañeros, todo ha sido increíble”, aseveró.

Dada la distancia física, hasta enero de este año Elías logró conocer a su jefe Ignacio Santos durante una visita que realizó a Estados Unidos. También tuvo la oportunidad de conocer a Malvarez y a Luis Ortiz en otras ocasiones.

Sin embargo, desde que es empleado de Teletica, no ha podido viajar a Costa Rica; por lo tanto, aunque es pieza fundamental de la empresa, no conoce las instalaciones de la compañía.

Elías y su esposa se instalaron en Estados Unidos hace 11 años y debido a que en este momento él está realizando trámites migratorios, no puede viajar al país.

“Por las situaciones y circunstancias de la vida, así se dieron las cosas y me tuve que venir. Fue un comienzo bastante difícil, y en eso llega Telenoticias y cambia todo totalmente, porque mi vida a partir de ahí empezó a cambiar”, afirmó.

Elías Alvarado realizó la cobertura del Desfile de las Rosas este 2025 para Teletica. (Archivo)

En Estados Unidos, Elías trabajaba como taxista y al mismo tiempo llevaba sus deberes con el canal. En el camino la situación ha cambiado, ahora tiene su propio programa de entrevistas llamado Desde la yunai con Elías Alvarado, y además tiene una tienda de venta de productos costarricenses.

“Hoy por hoy eso es lo que nos mantiene y, obviamente, el canal ha sido muy generoso conmigo en cuanto a mi salario. También gozo de los beneficios de ser un empleado”, agregó.

Entre esos beneficios, Alvarado recordó con gran cariño las felicitaciones y los regalos que envía doña Olga a sus empleados cuando cumplen años. La dueña de Teletica le envía hasta Estados Unidos el presente.

Ser el único empleado de Teletica fuera del país en 65 años de historia no es el único récord que tiene Elías. Además, fue el primero en realizar una sección para El Chinamo en vivo y, desde fuera del país, es el primero en darle cobertura completa al Desfile de las Rosas, este 2025.