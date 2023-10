Esta es la razón por la que Elías Alvarado se fue a Estados Unidos

Elías Alvarado tiene 10 años de vivir en Estados Unidos, pero pocas veces habla de las verdaderas razones por las que dejó Costa Rica. El corresponsal de Telenoticias estuvo de invitado en el pódcast de las periodistas Lizeth Castro y Adriana Durán y contó por qué se fue a trabajar allá y además dijo que todavía sigue siendo inmigrante, pues aún no ha obtenido su residencia.

“Emigrar a otro país es algo que uno no hace porque quiere, en mi situación y es la historia de muchas personas, lo hacemos por una necesidad y si yo pudiera escoger yo viviría en Costa Rica, yo no me hubiera venido para acá, pero la vida y las circunstancias me empujaron a hacerlo”, dijo en la entrevista.

Elías contó que la verdadera razón por la que dejó Pérez Zeledón fue porque sus padres se separaron, y a él tuvo que apoyar económicamente a su mamá y a sus dos hermanos pequeños. Además, el carro con el que trabajaba como corresponsal de un periódico se averió y no pudo seguir trabajando.

“Tuve que tomar la decisión de dejar la universidad, ya no me daba con lo que ganaba para ayudar en mi casa y para viajar, entonces me vi en una situación bastante difícil y la única manera que yo veía era que me tenía que venir para Estados Unidos, mis hermanos mayores tienen 25 años de vivir acá”, contó.

Su ahora esposa Tania Mata fue la que lo terminó de convencer de que se fueran, y un mes antes incluso se casaron para que le pudieran dar la visa.

Elías vive en Nueva York con su esposa Tania Mata y su hijo Saúl. Instagram

El tico, quien vive en Nueva York, reconoció que el famoso “sueño americano” no existe, ya que le ha tocado trabajar duro como lavaplatos, cortador de césped o taxista para poder sobrevivir en una ciudad tan grande.

“Tomar la decisión de salir del país de uno, comodidades de ser uno uno ciudadano costarricense en su país en venir y no poder sacar ni un teléfono a nombre de uno en el inicio, ni sacar una tarjeta en el banco, es muy, muy difícil. El sueño americano es algo que no existe, es algo que nos vendieron en Hollywood, en las telenovelas, porque le hace creer a las personas que uno viene acá y caminando se encuentra los dólares, que en los árboles hay dólares”, mencionó.

El periodista también contó que con el tiempo logró llevarse a su mamá y a sus hermanos para allá, y que llegar a Teletica ha sido lo mejor que le ha pasado, ya que al poco tiempo lo contrataron y lo incluyeron en planilla. Gracias a esto, por primera vez cotiza y recibe un aguinaldo. En marzo anterior cumplió tres años de ser parte de Telenoticias.