Elías Alvarado, de Teletica, pide ayuda a sus seguidores: ‘Hay que ponerse la camiseta’

Hace unos días, el periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, fue el mariscal del Desfile Estatal Hispanoamericano de Nueva Jersey.

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, se ha mantenido muy activo en diferentes actividades culturales costarricenses allá por Nueva York y Nueva Jersey. Una de ellas es la que se realizará este fin de semana, y que él está ayudando en la producción y organización, para lo cual necesita el apoyo de sus seguidores.

El periodista es parte del equipo del Costa Rica Folclore La Previa, que será el sábado 11 de octubre en Nueva Jersey, y donde participarán agrupaciones ticas como la Banda Municipal de Zarcero y los grupos de bailes folclóricos Caña Brava, Colibrí, Mi Linda Costa Rica, Costa Rica Mía, A Lo Tico, Pasión de Mi Tierra y la cimarrona La Cima. La actividad será en 70 Church St. Haledon, a partir de las 2 p. m.

Alvarado comentó en sus redes sociales que necesita el apoyo de cinco voluntarios que “se pongan la camiseta” a trabajar con él en el evento. “Hay varias cositas que hay que hacer, hay que llegar como a la 1 p. m. del sábado”, explicó el comunicador.

Los interesados pueden escribirle a las redes sociales de Elías para pedir información y ser parte de este encuentro de cultura y costarricenses en Estados Unidos.

Elías es un gran representante de nuestro país en tierras norteamericanas, incluso, ha sido honrado con varios reconocimientos por su aporte y su trabajo. El más reciente sucedió el fin de semana anterior, cuando fue mariscal del Desfile Estatal Hispanoamericano de Nueva Jersey, celebrado en North Bergen, evento que festeja la tradición hispana y los aportes de la comunidad latina a Estados Unidos.