Elías Alvarado de Teletica celebra 15 años de amor con este romántico gesto

Aunque a Tania no le gusta mucho figurar en redes sociales o en pantalla, siempre apoya el trabajo de su esposo Elías Alvarado de Teletica.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, ha conquistado el cariño de muchas personas a lo largo de su paso por el noticiero de Canal 7, pero desde hace 15 años una persona se robó el corazón del comunicador: su esposa Tania Mata.

Desde hace cinco lustros ella se convirtió en su compañera de vida, de viajes, de emprendimientos y también en la mamá de su hijo Saúl. Es por eso que el periodista quiso celebrar de una manera muy especial no solo sus 15 años de relación, sino el amor que diariamente se demuestran.

Elías publicó una foto de ellos juntos en su perfil de Instagram. En la imagen se les ve muy jóvenes y felices.

Ante consulta de La Nación, Elías comentó que el 29 de julio él y Tania cumplieron 15 años de estar juntos.

Elías Alvarado y su esposa Tania Mata están juntos desde hace 15 años. Con esta foto el periodista de Teletica celebró su aniversario. (Instagram)

