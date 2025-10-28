Viva

‘Mira quién baila’: Daniel Montoya vuelve a sufrir un incidente en los ensayos: esto fue lo pasó

Durante la presente temporada del formato, el comediante ha enfrentado tres lesiones

Por Fátima Jiménez
Daniel Montoya, humorista y miembro de Toros Teletica
Daniel Montoya, concursante de 'Mira quién baila' presentó una molestia en su rodilla producto de un mal paso. (Archivo. )







