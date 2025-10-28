‘Mira quién baila’: Daniel Montoya vuelve a sufrir un incidente en los ensayos: esto fue lo pasó

Daniel Montoya, concursante de 'Mira quién baila' presentó una molestia en su rodilla producto de un mal paso.

El participante de Mira quién baila (MQB), Daniel Montoya, volvió a sufrir un incidente durante uno de los ensayos del programa transmitido por Teletica.

Según informó Teletica.com, Montoya dio un mal paso este martes mientras practicaba una coreografía para la próxima gala del domingo, lo que le provocó una molestia en la rodilla y requirió atención médica.

Vivian Peraza, productora de MQB, explicó al medio que Montoya recibió terapia y permaneció en observación. Sin embargo, aseguró que este contratiempo no le impedirá continuar su preparación rumbo a la octava gala, ya que, tras recibir la atención necesaria, pudo retomar sus ensayos.

Durante la presente temporada del formato, el comediante ha enfrentado tres lesiones durante los ensayos. Primero sufrió una inflamación en las rodillas y después una molestia en el dedo gordo del pie derecho; en ambos casos logró recuperarse y continuar con sus prácticas.

Actualmente, otro concursante se encuentra fuera del programa de manera temporal debido a una lesión en la columna. Se trata de Neto Rangel, quien se perdió la séptima gala por esta dolencia y continúa en proceso de recuperación, a la espera de la autorización médica para reincorporarse a la competencia.

