En ‘Mira quién baila’ el cine se robó el show en la séptima gala: ¡reviva los mejores momentos!

El programa de Teletica ‘Mira quién baila’ celebró su séptima gala el domingo 26 de octubre.

La séptima noche de Mira quién baila (MQB) se iluminó con coreografías inspiradas en grandes clásicos del cine. Películas como Dirty Dancing, Titanic, The Bodyguard, La Máscara y The Joker cobraron vida en el escenario con interpretaciones cargadas de energía.

Ericka Morera abrió la gala con ritmo y simpatía, representando la película Dirty Dancing, seguida de Mariana Uriarte, quien emocionó al jurado con una versión contemporánea de Titanic.

Daniel Montoya se transformó en el Tío Lucas de Los Locos Adams, mientras que Katherine Campbell mostró su crecimiento con una apasionada rumba al estilo de The Bodyguard.

Jeff On, caracterizado como el carismático protagonista de La Máscara, sacó ovaciones de pie por parte de los jueces, y fue reconocido junto a su compañera Alhana Morales como la “Pareja Wow” de la noche.

Ítalo Marenco cerró con fuerza interpretando al icónico Joker, mientras que su pareja de baile, Lucía Jiménez, interpretó a Harley Quinn.

El programa también estuvo marcado por la ausencia de Neto Rangel, quien sufrió una lesión en la columna que lo dejó fuera de competencia temporalmente.

Además, Randall “Chiqui” Brenes entregó una donación de $3.000 al Hogar Baik de Cartago, como parte del componente solidario del programa.

Vea algunas fotografías de la gala:

Daniel Montoya se transformó en el Tío Lucas de 'Los Locos Adams'. (Cortesía)

Ítalo Marenco se transformó en el Joker para la gala de cine del programa, mientras que su pareja, Lucía Jiménez, interpretó a Harley Quinn. (Cortesía)

Ítalo Marenco, como el Joker, fue el último en presentarse en la noche. (Cortesía)

Katherine Campbell bailó rumba al estilo de 'The Bodyguard'. (Cortesía)

Jeff On salió a la pista caracterizado como el carismático protagonista de 'La Máscara'. (Cortesía)

Jeff On recibió aplausos de pie por su interpretación. (Cortesía)