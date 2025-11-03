‘Mira quién baila’: Daniel Montoya se abrió la camisa y sorprendió a todos con los ‘cuadritos’ de su abdomen

Daniel Montoya siempre da de qué hablar en sus participaciones en 'Mira quién baila'.

La octava gala de Mira quién baila de Teletica ha dejado hasta el momento grandes imágenes de bailes complejos, alzadas espectaculares, llanto y, para sorpresa de muchos, los cuadritos de Daniel Montoya.

El comediante se animó a bailar una coreografía al ritmo de la famosa canción El meneaíto, del panameño Gaby.

De manera jocosa y curiosa, fiel a su estilo, Montoya se movió al ritmo del reconocido reggae, pero el toque más llamativo de su coreografía fue que se abrió la camisa y dejó a la vista de todos sus cuadritos.

Daniel Montoya provocó las risas del público al mostrar sus 'cuadritos' en su último baile en 'Mira quién baila'. (Captura de video)

El humorista se colocó debajo de su vestuario lo que parecía un traje con abdominales pintados y provocó las risas de todos.

Los comentarios positivos por parte de los jueces Isaac Rovira y Mauricio Astorga que alabaron la buena vibra del concursante.

