Daniel Montoya habló del polémico comentario sobre la Fuente de la Hispanidad en ‘Mira quién baila’: esto fue lo que dijo

Daniel Montoya y su pareja de baile Tatiana Sánchez son pareja de baile en 'Mira quién baila', de Teletica.

Daniel Montoya, el concursante de Mira quién baila, de Teletica, explicó las razones por las que mencionó la Fuente de la Hispanidad durante la gala del domingo 2 de noviembre. Sus declaraciones generaron polémica entre los seguidores del programa y dentro del canal.

La frase surgió después de un comentario del juez Isaac Rovira, quien le indicó que debía mejorar su desempeño en la pista de baile. En ese momento, Daniel afirmó que si llegaba a la final celebraría en la Fuente de la Hispanidad e invitaría al juez a acompañarlo.

El comentario desató una serie de reacciones. Algunos espectadores consideraron que no fue apropiado de parte del humorista. Sin embargo, este martes 4 de noviembre, su pareja de baile Tatiana Sánchez publicó un video para que Montoya diera su versión de los hechos. En el video, la bailarina le preguntó: “Yo sé que le han dado muchas vueltas al asunto, pero Dani, ¿por qué usted dijo lo de la Fuente de la Hispanidad?”.

Daniel explicó que el 5 de octubre, cuando se salvaron de la primera nominación, la página de TDMás publicó una imagen con el mensaje: “Se salvó Daniel Montoya”. La publicación fue acompañada de una fotografía de la Fuente de la Hispanidad con cientos de costarricenses celebrando.

“Es pura celebración, a eso me refería. Lamentablemente, la gente le puso su contexto y le dio otra interpretación, y quedé como un falto al respeto, pero no es así”, afirmó.

Ahora, Montoya deberá enfrentar su tercera nominación en Mira quién baila, esta vez junto a Érika Morera.