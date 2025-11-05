Viva

Daniel Montoya habló del polémico comentario sobre la Fuente de la Hispanidad en ‘Mira quién baila’: esto fue lo que dijo

El humorista no se quedó callado ante los fuertes cuestionamientos que le hizo el público del programa

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Daniel Montoya Mira quién baila Teletica
Daniel Montoya y su pareja de baile Tatiana Sánchez son pareja de baile en 'Mira quién baila', de Teletica. (La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Daniel Montoyamira quién bailaTeletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.