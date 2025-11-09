Montserrat del Castillo lanzó potente mensaje a compañera previo a gala de ‘Mira quién baila’

Montserrat del Castillo será invitada especial en la gala de este domingo de 'Mira quién baila'.

Montserrat del Castillo abrió su corazón antes de la gala de Mira quién baila de este domingo 9 de noviembre, donde será la invitada especial de la pareja conformada por Michael Rubí y Mariana Uriarte.

La presentadora de De boca en boca compartió varios ensayos con los bailarines durante la semana y expresó que aprendió mucho de una “mujer serena”, en referencia a la empresaria Uriarte.

“Amiga, ¿sabe qué quiero decirle en público? Que usted es una mujer que representa la sororidad. Porque me ha ayudado muchísimo y sabe que la he sentido muy sincera. De querer ayudar, de querer aceptar cada una nuestro lugar”, afirmó Del Castillo en una historia de Instagram.

La presentadora también señaló que entre mujeres no debe existir competencia.

“Uno no tiene que competir para resaltar absolutamente nada, porque todas tenemos algo especial. Todas llevamos una magia, una esencia que solo tenemos nosotras mismas, nadie más. Mari brilla en su espacio, yo en el mío y todas nuestras compañeras también”, añadió la presentadora.

Montserrat afirmó que todas las participantes de Mira quién baila son talentosas, bonitas y que a cada una le ha costado llegar donde están.

La también creadora de contenido concluyó agradeciendo a Mariana por ayudarla a “mantener la calma y disfrutarlo”.