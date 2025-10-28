Montserrat del Castillo la emprendió contra famoso cantante en vivo: ‘Puede sonar muy pandereta, pero...’

Montserrat del Castillo no se guardó nada y la emprendió contra un famoso cantante este martes 28 de octubre, en plena transmisión del programa De boca en boca, de Teletica.

El descargo de Castillo ocurrió cuando Diego Piñar, periodista del espacio de farándula, compartió una nota sobre Christian Nodal que, aparentemente, estaba en estado de ebriedad durante un reciente concierto.

Luego de ver los videos de Nodal, la presentadora tomó la palabra y con ahínco soltó unas duras palabras hacia el mexicano, asegurando que no está rodeado de personas que “edifiquen”, lo apoyen y hasta oren por él.

“Puede sonar muy pandereta y todo lo que usted quiera, pero yo le voy a decir una frase —y con esto voy a resumir lo que está pasando con Nadal, Belinda, Cazzu, Ángela, etcétera, etcétera y toda esa descendencia-: ‘Por sus frutos los conoceréis’”, dijo la conductora.

“¿Qué fruto ha estado dando Nadal, más que irse a la ruina total, si sigue y no para en esta situación de hablar con los medios de comunicación de cosas que son privadas? Creo que él debería estarse enfocando en este momento en criar a su hija de la mejor manera, hacer la paz con la mamá de su hija y cuidar a su esposa”, agregó.

Montserrat del Castillo la emprendió fuertemente contra Christian Nodal

Tras este comentario, Bismarck Méndez matizó que, en muchas ocasiones, un entorno positivo no garantiza nada, si la persona no tiene la voluntad de aplicar los consejos de las personas cercanas.

Sin embargo, esto no detuvo la crítica intervención de Montserrat, quien continuó diciendo que a pesar de que en el género regional mexicano es común ver a los artistas tomar tequila, esto debe hacerse con medida.

“Si usted va a ir a ver a su artista, usted quiere, primero, escucharlo cantar bien, porque si no mejor lo escucha en YouTube. Y lo segundo es que se mantenga cuerdo, o sea, que sea un artista profesional. Hay un momento donde es gracioso, pero ya creo que ya está cayendo en algo que su mismo público dijo. Él preguntó: ‘¿Me veo bien borracho’, y todo el mundo dijo: ‘No’”, expresó.