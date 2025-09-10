Monserrat del Castillo se sincera sobre su separación matrimonial: ‘Había querido construir una familia... y eso se desmoronó’

Monserrat del Castillo se separó en febrero de este año del chef mexicano Jhona Monroy.

La presentadora de Teletica, Monserrat del Castillo, se refirió al proceso que atraviesa tras su separación del chef mexicano Jhona Monroy, ocurrido en febrero de este año. La conversación se desarrolló en el pódcast de la periodista Johanna Villalobos, donde Del Castillo habló con franqueza sobre el duelo, la maternidad y la crítica pública.

Durante la entrevista, la conductora recordó que estuvo casada por cinco años y describió la ruptura como un fracaso personal. También explicó cómo ha enfrentado la exposición mediática y lo que significa rehacer su vida como madre.

Del Castillo reconoció que la separación representó un duro golpe. Confirmó que la crisis matrimonial la llevó a poner fin a la relación con Monroy, con quien comparte la crianza de su hijo de cinco años.

“Este año es difícil. Es un año en el que Dios me sacó de mi zona de confort o yo lo decidí. Tengo 35 años de pedirle a Dios lo mismo y este año lo cumplió: tener mi casa”, compartió.

También recordó su deseo de formar una familia.

“Ahora siento una razón por vivir que es mi hijo, hasta este año yo puedo leer y ya no me duele. Pero había querido construir una familia toda mi vida y eso se me desmoronó el año pasado y he tenido que enfrentarlo”, afirmó.

Montserrat del Castillo compartió con Johanna Villalobos en su pódcast, donde se sinceró sobre su matrimonio. (Captura de pantalla)

Johanna le consultó a la presentadora de De boca en boca si lo considera como un fracaso.

“Lo he sentido y lo he vivido así. Al menos el luto que yo he vivido todos estos meses han sido así, como de un fracaso; sin embargo, siento que era lo mejor. El irse por la puerta de adelante es lo más loable y leal que usted puede hacer con usted y con la otra persona".

Del Castillo añadió que marcharse a tiempo fue uno de los actos más difíciles de su vida. “No es una decisión que ocurre porque el volcán está en erupción; no, el volcán se ve divino, todo florece, y usted decide irse. Eso, irse a tiempo, es algo que casi nadie hace. La gente se va a pedazos por la puerta de atrás. Yo vi las cosas antes, los dos lo vimos y tomamos la decisión. Se requería demasiada fuerza de voluntad y demasiado amor”, relató.

La conductora destacó la importancia de mantener la estabilidad de su hijo. “He puesto siempre por encima a mi hijo y eso no ha sido fácil. Si le hago daño al papá de mi hijo, le hago daño al papá de mi hijo también. Hemos tenido respeto y hemos tratado de manejarlo así”, comentó.

Finalmente, confesó que aún vive un proceso de luto y que le da temor iniciar una nueva relación. No obstante, aseguró que aprendió a estar en paz con la soltería.