Montserrat del Castillo lanza filazo a quienes esparcen rumores sobre matrimonios ajenos

Montserrat del Castillo anunció hace unas semanas que su matrimonio está “en pausa” y, como suele suceder cuando se trata de figuras públicas, a esta noticia la rodearon incontables rumores y especulaciones sobre la vida personal de la presentadora televisiva.

En medio de esta situación, Castillo aprovechó su participación en De boca en boca este jueves 20 de febrero para lanzar un filazo a quienes se dedican a especular sobre los matrimonios ajenos. Esto sucedió luego de que en el programa se presentara una entrevista a Charlyn López, quien salió a negar rumores sobre una supuesta infidelidad.

“El concepto que él, mis hijos y mi familia tienen de mí, eso es lo que importa. Ya lo demás... la gente que yo no conozco, no tengo injerencia en lo que piensen, entonces, diay, está bien”, aclaró López.

LEA MÁS: Charlyn López se abre camino en Repretel: ‘A mi jefe le ha gustado mi trabajo’

Posteriormente, en el espacio para comentar la entrevista, Montserrat tomó la palabra para solidarizarse con su colega y de paso desahogarse sobre la situación similar que vivió.

“Uno se tiene que cuidar en este medio. Es muy difícil estar en la posición de Charlyn, porque uno quiere guardar el corazón y la integridad de su familia. Este tipo de rumores son muy difíciles de asimilar; si no son ciertos es demasiado feo que lo estén señalando injustamente”, comentó.

“Si a uno no le constan las cosas mejor no hablar, porque hoy usted señala; el día de mañana lo van a señalar a usted”, sentenció.

El 4 de febrero, durante el programa 'De boca en boca', Montserrat del Castillo anunció que está separada de su esposo, el mexicano Jhona Monroy. (Instagram/Instagram)

El pasado 4 de febrero, durante la transmisión en vivo de De boca en boca, la modeló confirmó que ella y su esposo, el chef mexicano Jhona Monroy, tomaron una pausa en su matrimonio. En aquel momento, la conductora explicó que no había hecho público su proceso de separación, debido a que quería resguardar a su familia.

“Decidimos poner en pausa nuestra relación, sin embargo, nos queremos mucho, gracias a Dios. Pusimos todo en mano de Dios. La razón por la que yo no lo he hecho oficial es porque no existe una demanda de divorcio, ahorita estamos tratando de solucionar algunas cosas para poder seguir como una familia”, dijo Castillo.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo y su nueva vida: ‘Logré superar toda la agresión que recibí’

La presentadora del programa de farándula fue enfática en que ella y Monroy están llevando el proceso en buenos términos y que entre ambos impera el respeto. Especialmente, explicó que tienen muy presente a su hijo, de 5 años.

“Jhonita es un niño muy feliz, él ama a sus papás y entiende que sus papás lo aman a él. Ahorita mi prioridad es estar súper bien con Jhona papá, porque Jhonita lo ama y viceversa. Los dos tenemos ese pensamiento; el respeto, el amor y el cariño están. Espero que esto pase pronto”, afirmó.