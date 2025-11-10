Toni Costa lanzó fuerte mensaje a Ericka Morera: ‘Tienes grandes problemas...’ (video)

Ericka Morera se salvó de ser eliminada de 'Mira quién baila', tras una reñida votación contra Daniel Montoya, quien se marchó de la competencia.

Ericka Morera vivió su semana más tensa en Mira quién baila, pues pasó de ser una de las favoritas y más elogiadas, a estar a punto de quedarse fuera. Y Toni Costa no dejó pasar por alto esto y ante la tensión de la participante, le lanzó un fuerte mensaje.

Antes de entrar a la pista, se mostró una cápsula con declaraciones de Morera durante los ensayos, donde no ocultó que luchaba contra estrés y presión. En medio de esta situación, decidió desahogarse y afirmar que el jurado le exigía más que al resto de concursantes.

Más adelante, tras su coreografía junto a Nancy Dobles, Costa tomó un tono de total seriedad y se dirigió a Morera para aconsejarla. En su reflexión, el español aseguró que Keka, como se le conoce a la comunicadora, está demasiado pendiente a las opiniones externas.

“Veo que tienes grandes problemas con fijarte qué ocurre con las conversaciones que tenemos con los otros, en cuanto a las opiniones. Yo pienso que esa energía tienes que enfocarla en ti. Hazla a tu favor, porque está jugando un poco en tu contra”, dijo el ibérico.

“No te fijes en nadie, compite contra ti misma siempre. El resto que lo decida el jurado y el público en sus casas. Pero vas muy bien, en serio”, concluyó.

Incluso, Teletica compartió el fragmento en sus redes sociales, con la descripción: “Sin anestesia... Menos drama, más baile. Es momento de opinar”.

Toni Costa lanzó un fuerte mensaje a Ericka Morera

Por otro lado, durante la gala, Ericka recibió varias críticas del jurado, quienes especialmente señalaron que debía corregir errores en la postura y movimientos de sus pies.

No obstante, en términos generales, todo terminó positivamente para Ericka Morera, quien logró salvarse gracias a la votación del público y podrá trabajar con más calma, ya que no fue nominada este domingo 9 de noviembre.