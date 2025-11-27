Keyla Sánchez se somete a otro tratamiento estético: vea de qué se trata

La presentadora Keyla Sánchez regresa este 2025 con su alegría al elenco de conductores de 'El Chinamo' de Teletica.

La presentadora y creadora de contenido Keyla Sánchez volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales al mostrar un nuevo arreglo estético que se realizó de cara a su regreso como conductora de El Chinamo de Teletica.

Hace unos días, Sánchez publicó en sus redes sociales que se aplicó un procedimiento para “eliminar la papada”. Se trató de un perfilado facial para quitar la grasa en esa parte del rostro.

La presentadora contó que estaba feliz con los resultados y que todo el proceso había salido bien, tanto en recuperación como en lo que ella esperaba para su cara.

Keyla Sánchez se aplicó este tratamiento estético en sus piernas

Ahora, también en su cuenta de Instagram, compartió que se sometió un tratamiento para cuidar sus piernas. En el video se ve cómo el profesional de belleza a cargo del proceso le aplicó un gel y utilizó un aparato sobre la piel.

En otro video, enseñó cómo sigue con los detalles después del perfilado facial; por ejemplo, cuando le aplicaron un ultrasonido en la zona para que bajara la inflamación.

Keyla se suma al elenco de El Chinamo 2025 con Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Melania Villalta, María Teresa Rodríguez, Carlos Álvarez, Jair Cruz y Gabriela Jiménez. La transmisión del programa se realizará del 11 al 23 de diciembre, a partir de las 8 p. m., por Canal 7.