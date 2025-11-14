Keyla Sánchez pasó de la ilusión a la decepción con la Selección de Costa Rica: así reaccionó

Keyla Sánchez se puso la camiseta de la Selección de Costa Rica este 13 de noviembre.

Keyla Sánchez pasó de estar ilusionada con la Selección de Costa Rica a, en menos de dos horas, compartir con casi todo el país la decepción y molestia hacia el combinado patrio, que perdió este 13 de noviembre ante Haití.

La crónica de este cambio inició con positivismo. Sánchez no tuvo reparo en mostrarse optimista, con camisa de la Sele y hasta grabó la transmisión del partido en el momento en que los seleccionados entonaban el himno nacional. “Sí se puede”, escribió en el video.

Sin embargo, a eso del minuto 80 del partido, volvió a pronunciarse públicamente sobre lo sucedido y mientras los ticos se encontraban abajo en el marcador y desesperados por lograr el empate, lanzó un crítico mensaje.

“Perdón, perdón; pero no merecemos ir al Mundial. Hasta Nicaragua nos está ayudando”, dicta el mensaje de Keyla.

Pero su molestia no se quedó ahí. Una vez que finalizó el encuentro, compartió tres videos en los que Josué Quesada y Christian Sandoval, respectivamente, estallan ante lo sucedido en Curazao.

Según mostró en una fotografía, la presentadora de El Chinamo hasta se reunió con amigos para apoyar a la Tricolor. No obstante, el rendimiento de la Selección no complació sus deseos.