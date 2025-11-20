Viva

Keyla Sánchez se sometió a un procedimiento estético en su rostro: vea aquí el resultado

La presentadora y creadora de contenido está dándose unos retoques antes de volver a la pantalla de Teletica con ‘El Chinamo’

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Keyla Sánchez, presentadora de El Chinamo
La presentadora Keyla Sánchez regresa al elenco de conductores de 'El Chinamo' de Teletica este 2025. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keyla SánchezPerfilado facialProcedimiento estético
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.