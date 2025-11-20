Keyla Sánchez se sometió a un procedimiento estético en su rostro: vea aquí el resultado

La presentadora Keyla Sánchez regresa al elenco de conductores de 'El Chinamo' de Teletica este 2025.

La presentadora de televisión y creadora de contenido Keyla Sánchez está dándose los últimos retoques estéticos para iniciar la temporada de fin de año en la televisión, específicamente como animadora en El Chinamo de Teletica.

Según contó en sus redes sociales, se sometió a un procedimiento estético llamado perfilado facial para “quitarse la papada”, específicamente la grasa localizada en esa parte del rostro.

“Después de años me animé a hacerme este procedimiento (...) Me quité mi papadita”, explicó en un video que publicó en redes sociales.

La decisión la tomó porque en fotos y videos no le gustaba cómo se veía su rostro, afirmó.

Keyla Sánchez contó que se sometió a un procedimiento estético para quitarse la papada. (Instagram)

La presentadora contó que el procedimiento fue rápido, que duró entre 15 y 30 minutos.

“Ahora ya quedé así, la señora cara de papa. No me duele absolutamente nada”, bromeó la influencer al finalizar el video.

Keyla se suma al elenco de El Chinamo 2025 con Nancy, Mauricio Hoffmann, Melania Villalta, María Teresa Rodríguez, Carlos Álvarez, Jair Cruz y Gabriela Jiménez. La transmisión del programa se realizará del 11 al 23 de diciembre a partir de las 8 p. m. por Canal 7.