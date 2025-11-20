¿Cuándo empieza ‘El Chinamo’ y quiénes serán sus presentadores?

'El Chinamo' de Teletica celebra esta temporada sus 25 años al aire. El primer programa se emitió en diciembre del 2000.

La cuenta regresiva avanza y uno de los programas más esperados de fin de año en la televisión costarricense ya tiene todo listo para el entretenimiento: El Chinamo de Teletica.

Este miércoles 19 de noviembre, Canal 7 confirmó los nombres de todo el elenco de animadores que estarán en el espacio.

La fiesta chinamera inicia el jueves 11 de diciembre y se extenderá hasta el martes 23. El show se transmitirá todos los días a las 8 p. m., según informó Teletica.com en una nota.

Los conductores del espacio serán Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Melania Villalta, María Teresa Rodríguez, Carlos Álvarez, Keyla Sánchez, Jair Cruz y Gabriela Jiménez.

Liderados por el experimentado Carlos Álvarez, los presentadores de 'El Chinamo' de Teletica prometen entretenimiento, risas, concursos y baile. (Instagram /La Nación)

Como es costumbre en El Chinamo, habrá concursos, bailes y muchas sorpresas.

En este 2025, El Chinamo celebra su 25 aniversario. Su primera transmisión se realizó en diciembre de 2000 y, desde entonces, marcó el inicio de las celebraciones navideñas con una mezcla de concursos, humor, música y entretenimiento familiar.