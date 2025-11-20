Viva

¿Cuándo empieza ‘El Chinamo’ y quiénes serán sus presentadores?

El espacio de fiesta navideña de Teletica está a las puertas de celebrar sus 25 años al aire

Por Jessica Rojas Ch.
El Chinamo, programa estrella de fin de año de la televisión costarricense, saldrá al aire este 2025 con un histórico cambio que Teletica ya dio a conocer.
'El Chinamo' de Teletica celebra esta temporada sus 25 años al aire. El primer programa se emitió en diciembre del 2000. (Archivo)







