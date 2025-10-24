¿Quiere ir a ‘El Chinamo’ de Teletica? De esta manera puede hacerlo

TDMás 2 emitirá todos los miércoles de noviembre La previa de 'El Chinamo'.

Las fiestas de fin de año ya se acercan y, con ellas, regresan los programas de televisión que se han convertido en tradición para los hogares costarricenses. Uno de los más esperados es El Chinamo, de Teletica.

Quienes deseen asistir al programa deben estar atentos a la pantalla de TDMás 2, donde se transmitirá La previa de El Chinamo todos los miércoles de noviembre. Este espacio arrancará a las 7:30 p. m. y ofrecerá dinámicas para que el público gane entradas a la “mayor fiesta de fin de año”.

En esta edición, El Chinamo celebra su 25 aniversario. Su primera transmisión se realizó en diciembre del 2000 y, desde entonces, marcó el inicio de las celebraciones navideñas con una mezcla de concursos, humor, música y entretenimiento familiar.

Entre las figuras confirmadas para la nueva temporada destacan DJ Marco Palacios, Nancy Dobles, Carlos Ramos (Porcionzón), Carmen Chinchilla (Elvirilla), Pirulillo, Keyla Sánchez y Carlos Álvarez.

El equipo promete una edición especial para conmemorar el cuarto de siglo del programa, que durante años ha acompañado a las familias costarricenses en las noches previas a la Navidad.