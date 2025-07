Figura clave de ‘El Chinamo’ se despide tras 18 años en pantalla

Luego de 18 temporadas como DJ oficial de El Chinamo, uno de los programas más populares de la televisión costarricense durante la época navideña, Dj Bubu anunció su salida del espacio producido por Teletica .

El artista comunicó la decisión el viernes 4 de julio, mediante un mensaje público en sus redes sociales, donde agradeció a la televisora, su equipo de producción y los colegas que lo acompañaron en su trayectoria.

“Quiero públicamente agradecer de corazón a todo el personal de Teletica, a Don René Picado, a Don Ignacio Santos, a mi amigo de muchos años y productor de El Chinamo, el señor Alonso Acosta, además de todo el equipo humano que compone esta gran empresa”, escribió.

LEA MÁS: Elías Alvarado de Teletica enciende las alarmas: ‘Por favor tengan mucho cuidado’

Dj Bubu trabajó por más de 18 años como DJ oficial de El Chinamo, programa de fin de año de Teletica. (Instagram/Instagram)

El DJ recalcó que su salida no obedece a ningún conflicto, sino a un cambio de rumbo profesional: “Oficialmente me retiro del proyecto, no por nada malo, sino para seguir creciendo como empresa que es Dj Bubu Eventos”.

Bubu expresó que continuará su carrera en el mundo de los eventos privados, especialmente durante la temporada de diciembre, cuando suelen realizarse graduaciones, fiestas corporativas y celebraciones de fin de año. Además, dejó abierta la posibilidad de colaborar con el canal en futuros proyectos. “Las puertas del canal quedan abiertas y eso me hace muy feliz”, agregó.

LEA MÁS: Mauricio Hoffmann anuncia en Teletica qué pasará con ‘Sábado Feliz’, tras el fallecimiento de su padre

En su mensaje, el DJ también dedicó palabras de aliento a quien asuma su puesto en el programa. “Le deseo lo mejor al colega que llegue a esta gran empresa, y sé que lo va a hacer con el mismo amor y profesionalismo que yo”, indicó.

Dj Bubu formó parte del programa desde sus inicios, como una de las figuras constantes del espacio. Su presencia animaba las noches de diciembre con música en vivo, interacción con el público y su particular estilo festivo.

Dj Bubu se enfocará en su propia empresa y le deseó éxitos a quien tome el lugar. (Facebook/Facebook)

En 2024, El Chinamo se transmitió del 11 al 23 de diciembre. El elenco incluyó a Keyla Sánchez, Nancy Dobles, Mauricio Hoffmann, Jair Cruz, Carlos Álvarez, María Teresa Rodríguez y Gabriela Jiménez. Aún se desconocen los detalles sobre la edición de este año, así como la fecha de inicio y los integrantes del equipo.