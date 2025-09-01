¿Quiere ir a ‘El Chinamo’ pero es menor de edad? Así puede asistir

Se acerca diciembre y, con ello, el tradicional programa decembrino El Chinamo, de Teletica. Aunque el formato está adaptado para personas mayores de edad, la productora generalmente habilita una noche juvenil en la que se permite el acceso a “chinameros” de entre 15 y 17 años.

A través de sus redes sociales, el programa comunicó que los menores interesados pueden inscribirse llamando al 4117-1497.

¿Cómo participar en el Chinamo de Teletica?

La productora escribió: “¡Se acerca la noche más épica de fin de año, esa que todos esperan!“, en un video que muestra imágenes de ediciones anteriores y donde se observa a menores disfrutar de la fiesta.

Este año, El Chinamo celebra su 25 aniversario; la primera emisión se realizó en diciembre de 2000 y desde entonces ha marcado el inicio de las celebraciones navideñas con su mezcla de concursos, humor, música y entretenimiento familiar.

Algunas de las figuras ya confirmadas para la próxima temporada son: Nancy Dobles, Carlos Ramos (Porcionzón), Carmen Chinchilla (Elvirilla), Pirulillo, Keyla Sánchez y Carlos Álvarez.

El Chinamo inicia en los primeros días de diciembre y se extiende hasta Navidad.