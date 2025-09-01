Viva

¿Quiere ir a ‘El Chinamo’ pero es menor de edad? Así puede asistir

Este año el programa celebra su aniversario número 25

Por Fátima Jiménez

Se acerca diciembre y, con ello, el tradicional programa decembrino El Chinamo, de Teletica. Aunque el formato está adaptado para personas mayores de edad, la productora generalmente habilita una noche juvenil en la que se permite el acceso a “chinameros” de entre 15 y 17 años.








El ChinamoTeletica
Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

